Цилиндр высотой 50 см заполнен до краев водой. На расстоянии 20 см от дна в цилиндре ??монтирован кран. Под каким давлением вытекает вода из крана?

Физика

Цилиндр высотой 50 см заполнен до краев водой. На расстоянии 20 см от дна в цилиндре ??монтирован кран. Под каким давлением вытекает вода из крана?

Автор: Гость