Цилиндр высотой 50 см заполнен до краев водой. На расстоянии 20 см от дна в цилиндре ??монтирован кран. Под каким давлением вытекает вода из крана?
Физика
Цилиндр высотой 50 см заполнен до краев водой. На расстоянии 20 см от дна в цилиндре ??монтирован кран. Под каким давлением вытекает вода из крана?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=р*g*h=1000*10*(0.50-0.20)=3000 Па если не трудно поставь ответ лучшим
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