Помогите расставить знаки препенания и выделить причастный и деепричастный обор??т СРОЧНО зарание спасибо 1)Лазурь небесная смеётся ночной омытая грозой.2)Наклонившись над полыньёй Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна т...

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Помогите расставить знаки препенания и выделить причастный и деепричастный обор??т СРОЧНО зарание спасибо 1)Лазурь небесная смеётся ночной омытая грозой.2)Наклонившись над полыньёй Анна Васильевна разглядела тянущуюся со дна тоненькую нитку.Не достигая поверхности воды она лопалась мелкими пузырьками.Этот тонюсенький стебелёк с пузырьками был похож на ландыш.3)Надвигались зимние сумерки...все было серо,тихо в деревушке приютившейся около лощины среди снежных полей слившихся с тёмным небом...слышались голоса баб скликавших выпущенных овец.4)Привыкнув к ухаживавшим за ними людям бобры не страшились выходить днем из построенных для них деревянных хаток. 5)Речка девочкой невзрачной Притаилась между трав То смеётся то рыдает Ноги в землю закопав. 6)Осветив черепицу на крыше И согрев древесину сосны Поднимается выше и выше Запоздалое солнце весны.

Автор: Гость