Два сопротивления R1=2 Ом R2=6 Ом соединены последовательно . Какова показание вольтметра и амперметра
Физика
Два сопротивления R1=2 Ом R2=6 Ом соединены последовательно . Какова показание вольтметра и амперметра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Амперметр R=R1+R2 R=8 Вольтмерт 1/R=1/R1+1/R=2/6+6/6=12/6=2 либо R=R1•R2/R1+R2=12/6=2 R=2
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