Охарактеризуйте основных участников рынка.☻

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1. Коммерческие банковские структуры Ввиду того, что данная категория участников является самой крупной среди прочих, рынок Форекс фактически считается рынком межбанковских сделок, ведь именно через Коммерческие Банки проходят основные обменные и кредитно-депозитные операции большинства крупных фирм. Влиятельнейшими банковскими структурами являются Barclays Bank, Deutsche Bank, Citibank, Union Bank of Switzerland и прочие. Собственно через них экспортеры и импортеры приводят национальные валюты в валюты тех стран, с которыми у них имеются внешнеторговые отношения, помимо этого сами банки между собой осуществляют доходные транзакции с собственными средствами. Все это создает громадный поток наличности, позволяющий назвать данный сегмент финансового рынка самым масштабным в мире. 2. Компании, торгующие в международном пространстве Из пункта один вытекает пункт два – это организации, являющиеся импортерами и экспортерами и ведущие свою хозяйственную деятельность в том числе и за пределами собственной страны (т.е. субъекты международной торговли). Данные участники рынка форекс непосредственно создают предложение и спрос на иностранную валюту, а также держат денежные ресурсы в депозитах, номинированных в различных мировых валютах. Все сделки они, как правило, совершают через Банки. 3. Центральные Банки Центробанки, выходя на Forex, не преследуют цель извлечение прибыли из проведенных валютных транзакций. Главная задача государственных монетарных структур кроется в стабилизации курса нацвалюты, корректировке баланса экспортно-импортных операций и поддержании собственной экономики согласно выбранному направлению. Для достижения поставленных целей они осуществляют валютные интервенции (прямое воздействие), регулируют объем денежной массы, находящейся в обращении, а также меняют процентные ставки, что отражается на котировках валют косвенным образом. Самым значимым ГосБанком для мировой экономики является ФРС США, также немаловажную роль играет Банк Англии и Германии. 4. Фонды, инвестирующие в зарубежные активы Указанные участники рынка форекс представлены международными инвестиционными фондами, которые специализируются на инвестициях в ценные бумаги, производные инструменты и валюты разных стран мира. Аккумулируя значительные средства инвесторов, подобные фонды порой оказывают значительное влияние на котировки валютного рынка. 5. Дилнговые центры Другими словами это валютные брокеры, которые дают доступ к валютному рынку рядовым физическим лицам (частным трейдерам). Доля торговых операций (по сравнению с перечисленными ранее) совсем не значительна, однако в совокупности трейдеры дилинговых центров создают неплохую прослойку в данном сегменте. 6. Частные лица Физические лица как участники рынка форекс осуществляют в основном неторговые операции, связанные с туристическим бизнесом, куплей-продажей инвалюты, перевода заработной платы и осуществления прочих платежей. Доля таких сделок ничтожно мала в масштабах валютного рынка в целом, поэтому практически не оказывает воздействия на котировки иностранных валют.