Зима. Идет. мягкий. снег. Снежные. хлопья. легли. на. землю. и. крыши. домов. Снег. одел. в. пушистые. руковицы. кусты. и. деревья. Хорошо. ходить. по. лесу. в. тихий. денек

Русский язык

Зима. Идет. мягкий. снег. Снежные. хлопья. легли. на. землю. и. крыши. домов. Снег. одел. в. пушистые. руковицы. кусты. и. деревья. Хорошо. ходить. по. лесу. в. тихий. денек

Автор: Гость