Зима. Идет. мягкий. снег. Снежные. хлопья. легли. на. землю. и. крыши. домов. Снег. одел. в. пушистые. руковицы. кусты. и. деревья. Хорошо. ходить. по. лесу. в. тихий. денек

Русский язык
Зима. Идет. мягкий. снег. Снежные. хлопья. легли. на. землю. и. крыши. домов. Снег. одел. в. пушистые. руковицы. кусты. и. деревья. Хорошо. ходить. по. лесу. в. тихий. денек
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима.Идет мягкий снег.Снежные хлопья легли на землю и крыши домов.Снег одел в пушистые рукавицы кусты и деревья.Хорошо ходить по лесу в тихий денек.
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