Помогите пожалуйста сделать. Про склоняйте слово кыстар буду помогать вам помоги??е пожалуйста!!)))

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста сделать. Про склоняйте слово кыстар буду помогать вам помоги??е пожалуйста!!)))

Автор: Гость