Помогите пожалуйста сделать. Про склоняйте слово кыстар буду помогать вам помоги??е пожалуйста!!)))
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста сделать. Про склоняйте слово кыстар буду помогать вам помоги??е пожалуйста!!)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менын кусым сенын кусын онын кусы быздердын кусымыз сендердын кустарын олардын кустары
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