Мне не понятно домашняя задания 6класс

Обществознание
Мне не понятно домашняя задания 6класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри например Мой жизненный план на месяц. 1.Начать делать по утрам зарядку. 2. Каждый выходной кататься на лыжах с родителями. 3.Не пропустить ни одного занятия в школе. 4. Делать уроки сразу после школы. 5.Дополнительно вечером решать две задачи по математике. 6.Написать дома с мамой 15 диктантов. 7.Завести дневник погоды и отмечать в нем температуру воздуха за окном. 8.Когда мне захочется сказать подруге что-то резкое - достать карандаш и сделать отметину на нем ручкой. 9.Научиться играть в шахматы. 10. Не получать троек. 11 Прочитать одну книгу по списку дополнительного чтения Мой жизненный план на год. 1.Окончить год без троек. 2.Прочесть за год 12 книг художественной литературы. 3. Посетить с родителями 6 концертов. 4.Научиться мыть посуду. 5. Вышить крестиком одну картину. 6 Участвовать 2 раза в шахматном турнире. 7.Поступить в кружок бальных танцев. 8.Ежедневно записывать интересные события в школе. 9.Сделать фотоотчет о летних каникулах.
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