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Решите уравнение ( 208+x)-416=137
Математика
Решите уравнение ( 208+x)-416=137
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(208+х)-416=137 208+х=137+416 208+х=553 х=553-208 х=345 Ответ х=345
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