У трикутника АВС кут С = 43° ,кут В=100° .Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині А.
Математика
У трикутника АВС кут С = 43° ,кут В=100° .Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині А.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдем внутренний угол А 180-(100+43)=37 Найдем внешний угол 180-37=143 градуса
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