У трикутника АВС кут С = 43° ,кут В=100° .Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині А.

Математика

У трикутника АВС кут С = 43° ,кут В=100° .Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при вершині А.

Автор: Гость