Реши задачу в ящики и корзины разложили 912кг слив 84кг слив разложили в 6 корзин а остальное в ящики в ящики помещалось на 5 кг слив меньше чем в уорзинку сколько понадобилгсь ящиков?

Математика

Реши задачу в ящики и корзины разложили 912кг слив 84кг слив разложили в 6 корзин а остальное в ящики в ящики помещалось на 5 кг слив меньше чем в уорзинку сколько понадобилгсь ящиков?

Автор: Гость