Реши задачу в ящики и корзины разложили 912кг слив 84кг слив разложили в 6 корзин а остальное в ящики в ящики помещалось на 5 кг слив меньше чем в уорзинку сколько понадобилгсь ящиков?

Математика
Реши задачу в ящики и корзины разложили 912кг слив 84кг слив разложили в 6 корзин а остальное в ящики в ящики помещалось на 5 кг слив меньше чем в уорзинку сколько понадобилгсь ящиков?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
84 кг слив разложили в 6 корзин. Значит, в одну корзину помещается (84:6) 14 кг Осталось (912-84) 828 кг слив Мы знаем, что в ящик вмещается на 5 кг слив меньше, чем в корзины: 14-5=9 кг 828:9=92 Понадобилось 92 ящика
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