Почему рельсы железной дороги не укладывается не в плотную а с промежутком относительно друг-другу
Физика
Почему рельсы железной дороги не укладывается не в плотную а с промежутком относительно друг-другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При нагревании рельсы расширяются и промежутки уменьшаются, иначе рельсы бы при расшир коробились (изгибались) и поезд сошел с рельсов.
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