НАТАША НАШЛА 5 ГРИБОВ А САША В 3 РАЗА БОЛЬШЕ. СКОЛЬКО ГРИБОВ НАШЕЛ САША?

Математика

НАТАША НАШЛА 5 ГРИБОВ А САША В 3 РАЗА БОЛЬШЕ. СКОЛЬКО ГРИБОВ НАШЕЛ САША?

Автор: Гость