НАТАША НАШЛА 5 ГРИБОВ А САША В 3 РАЗА БОЛЬШЕ. СКОЛЬКО ГРИБОВ НАШЕЛ САША?
Математика
НАТАША НАШЛА 5 ГРИБОВ А САША В 3 РАЗА БОЛЬШЕ. СКОЛЬКО ГРИБОВ НАШЕЛ САША?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*3=15(г)-нашел Саша
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