ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!! эссе на тему роль информации в развитие общества
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ПОМОГИТЕ УМОЛЯЮ!!! эссе на тему роль информации в развитие общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Информация играет большую роль в жизни общества. информация может манипулировать людьми и дальше продолжи сам, мысль должна быть ясна
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