Мне в школе задали вопрос. (Для чего нужны родители?)

Литература
Мне в школе задали вопрос. (Для чего нужны родители?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы любить тебя таким, какой ты есть со всеми недостатками. Чем дольше будут с тобой в этой жизни родители, тем больше любви и поддержки тебе достанется.
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