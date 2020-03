MNKP - трапеция, NK параллельно MP, MN=KP, O - точка пересечения диагоналей, причем MK перпендикулярно NP. Площадь треугольника MOP=20 корней из 3 и Площадь треугольника NOK =8 корней из 3.Найти площадь треугольника MON.

Гость: Гость:

Пусть OH - высота треугольника MOP - она и медиана (т.к. треугольник MOP - равнобедренный) = > OH = PM/2 = h (т.к. медиана выходящая из прямого угла равна половине гипотенузы) Площадь MOP = h*2h/2 = h^2 = 20 корней из 3 => OM = = Корень из (20 корней из 3 + 20 корней из 3) = Корень из (40 корней из 3) ( по теореме ПИФАГОРА) Пусть OX - высота треугольника ONK - она и медиана (т.к. треугольник ONK - равнобедренный) = > OX = NK/2 = h (т.к. медиана выходящая из прямого угла равна половине гипотенузы) Площадь MOP = h*2h/2 = h^2 = 8 корней из 3 => NO = Корень из( 8 корней из 3 + 8 корней из 3) = Корень из (16 корней из 3) = 4 корня из 3 ( по теореме ПИФАГОРА) Площадь треугольника NOM = OM * NO / 2 = 4 корня из 3 * Корень из (40 корней из 3) / 2 = 4 корня из 3 * Корень из (10 корней из 3) = 4 Корня из(30 уорней из 3) ОТВЕТ: 4 Корня из(30 уорней из 3)