Боковая стороная равнобедренного треугольника равна 24см. При каком значении высоты площадь треугольника наибольшая?

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имеем 2 стороны триугольника. самый легкий способ вычислить площадь это S=0.5*24*24*sin(a), a-угол между известными нам сторонами ищем максимум S'=0.5*24*24*cos(a)=0 a=90 градусов тогда S=0.5*24*24*sin(90)=288 поскольку не сказано какую высоту надо искать то ищем наиболее удобную - опущенную на сторону 24 S=24*h*0.5 = 288 h=24