"Многие первые будут последними и последние - первыми". Каков смысл этих слов? Кто из верующих , согласно христианскому вероучению, достигнет райского блаженства, а кто нет? Почему Иисус сказал :"Многие ....", а не все?

Гость: Гость:

Кто-то будет идти верно всю жизнь за Господом, а кто-то покается подобно разбойнику на кресте, но и те и те будут в Царстве Небесном. Мы же, которым открылась воля Божья, должны жить так, как учит Господь через Библию, повинуясь Заповедям его. Только Господь знает кто попадет в Царство его, ведь он видит сердце человека. Многие, но не все, только искренно верующие в Господа нашего и Спасителя и исполняющие Заповеди его.