"Многие первые будут последними и последние - первыми". Каков смысл этих слов? Кто из верующих , согласно христианскому вероучению, достигнет райского блаженства, а кто нет? Почему Иисус сказал :"Многие ....", а не все?
Обществознание
"Многие первые будут последними и последние - первыми". Каков смысл этих слов? Кто из верующих , согласно христианскому вероучению, достигнет райского блаженства, а кто нет? Почему Иисус сказал :"Многие ....", а не все?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто-то будет идти верно всю жизнь за Господом, а кто-то покается подобно разбойнику на кресте, но и те и те будут в Царстве Небесном. Мы же, которым открылась воля Божья, должны жить так, как учит Господь через Библию, повинуясь Заповедям его. Только Господь знает кто попадет в Царство его, ведь он видит сердце человека. Многие, но не все, только искренно верующие в Господа нашего и Спасителя и исполняющие Заповеди его.
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