Многие русские писатели превратили свои детские воспоминания в увлекательные по??ести. найдите авторов следующих произведений. 1, в людях а) М. Горький 2,"Отрочество" б) Н.Г. Гарин-Михайловский 3, "былое и думы" в) С.Т. Акс...
Литература
Многие русские писатели превратили свои детские воспоминания в увлекательные по??ести. найдите авторов следующих произведений. 1, в людях а) М. Горький 2,"Отрочество" б) Н.Г. Гарин-Михайловский 3, "былое и думы" в) С.Т. Аксаков 4, "детские годы Багрова внука" г) Л.Н. Толстой 5,"Детство Темы" д) А.И.Герцен
Ответ(ы):
Гость:
1 - а, 2 - г, 3-? 4- в, 5-? 5 и 3 к сожалению я не читала, и поэтому не знаю авторов
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