Многие русские писатели превратили свои детские воспоминания в увлекательные по??ести. найдите авторов следующих произведений. 1, в людях а) М. Горький 2,"Отрочество" б) Н.Г. Гарин-Михайловский 3, "былое и думы" в) С.Т. Акс...

Литература
Многие русские писатели превратили свои детские воспоминания в увлекательные по??ести. найдите авторов следующих произведений. 1, в людях а) М. Горький 2,"Отрочество" б) Н.Г. Гарин-Михайловский 3, "былое и думы" в) С.Т. Аксаков 4, "детские годы Багрова внука" г) Л.Н. Толстой 5,"Детство Темы" д) А.И.Герцен
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1  - а, 2 - г, 3-? 4- в, 5-? 5 и 3 к сожалению я не читала, и поэтому не знаю авторов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
4слова синонима домашние
Ответить
Русский язык
Рассуждение: Сочинение.Тема "Дни недели рассказывают о себе"(о том почему так называются ВТОРНИК,ЧЕТВЕРГ и ПЯТНИЦА) ПЛАН: 1)Почему этот предме...
Ответить
Литература
В книгах каких авторов встречаются эти сказочные страны? зазеркалье клайв стейп??з льюис нарния льюис кэрролл средиземье джон рональд руэл ...
Ответить
Английский язык
Помогите пожалуйста 167 упражнением
Ответить
Русский язык
Как просклонять шесоттридцать один
Ответить