Как просклонять шесоттридцать один
Русский язык
Как просклонять шесоттридцать один
Ответ(ы):
Гость:
И.п шестьсот тридцать один . р.п шестьсот тридцать первого. д.п шестьсот тридцать первому. в.п шестьсот тридцать один. т.п шестьсот тридцать первым. п.п о шестьсот тридцать первом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бочке было 380 литров воды. сначала из неё взяли 70 литров, затем в 3 раза больше. сколько воды осталось в бочке?
Русский язык
65.Прочитайте отрывок из разказа К.Паустовского <Золотой линь>.Какие предложения по цели высказывания использованы в нём? ...Я (задремать).(...
Математика
Два стакана сока и перожок стоят 38 рублей. а два перожка и стокан сока 28 рублей ЧТО ДОРОЖЕ И НА СКОЛЬКО СТОКАН СОКА ИЛИ ПИРОЖОК7
Английский язык