Дать понятие Стратегическая оборона
История
Дать понятие Стратегическая оборона
Ответ(ы):
Гость:
это-вид военных действий препринимаемых в стратегическом масштабе для отражения агрессии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два стакана сока и перожок стоят 38 рублей. а два перожка и стокан сока 28 рублей ЧТО ДОРОЖЕ И НА СКОЛЬКО СТОКАН СОКА ИЛИ ПИРОЖОК7
Английский язык
Математика
Помогите написать умову.Два хлопчика стоять обличам один до одного на відстані 60 ??років .Яка відстань буде між ними, якщо кожний зробить назустрі...