Дать понятие Стратегическая оборона

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Дать понятие Стратегическая оборона
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
это-вид военных действий препринимаемых в стратегическом масштабе для отражения агрессии.
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