Помогите написать умову.Два хлопчика стоять обличам один до одного на відстані 60 ??років .Яка відстань буде між ними, якщо кожний зробить назустріч іншому по 25 кроків?
Математика
Помогите написать умову.Два хлопчика стоять обличам один до одного на відстані 60 ??років .Яка відстань буде між ними, якщо кожний зробить назустріч іншому по 25 кроків?
Ответ(ы):
Гость:
25+25=50(к)-пройшли вони разом 60-50=10(к)-відстань між ними
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