1. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы: a := -5; b := -3; a := a - b*3; if a gt; b then c := b + a else c := a - b; Напишите решение ❤️
Информатика
1. Определите значение переменной c после выполнения следующего фрагмента программы: a := -5; b := -3; a := a - b*3; if a gt; b then c := b + a else c := a - b; Напишите решение ❤️
Ответ(ы):
Гость:
A = -5; b = -3 a = a-b*3 = -5 -(-3*3) = 4 4>-3, то c=b+a=-3+4=1
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