сочинение рассказ по предложению теперешние мальчишки долга смеялись бы увидев эти коньки

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сочинение рассказ по предложению теперешние мальчишки долга смеялись бы увидев эти коньки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сашка Белоглазов пошел на каток и взял с собой ужасные, разодранные коньки. Когда он оделся он начал кататься. А так как он пришел рано некого не было. Катался он долго, где то 2 часа. Потом он услышал голоса мальчишек из его класса. Он подумал что эти мальчики смеялись бы увидев его коньки. Но тут пришла его мама и подарила ему новые, белые коньки.
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