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А чем отличается хвоинка ели от хвоинки сосны
Биология
А чем отличается хвоинка ели от хвоинки сосны
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Всем у ели корни другие у сосны другие
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