Преобразуйте в многочлен (3y+5)(3y-5)

Алгебра
Преобразуйте в многочлен (3y+5)(3y-5)
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Гость:
Решение (3y + 5)(3y - 5) = 9y² - 25
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