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Pb(no3)2+Ca=? Напишите уравнение реакции))
Химия
Pb(no3)2+Ca=? Напишите уравнение реакции))
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Гость:
Pb(NO3)2+Ca = Ca(NO3)2 +Pb
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