Разбери по членам мы шли на лыжах по крепкому насту пожалуйста

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Разбери по членам мы шли на лыжах по крепкому насту пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(Кто?) Мы - это подлежащее (Что делали?) Шли - это сказуемое Шли (по чему?) по насту -это дополнение Насту (какому?) крепкому - это определение Шли ( на чём?) на лыжах - это дополнение.
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