пожалуйста помогите придумать 3 предложения к любой из картинок упр. 296
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пожалуйста помогите придумать 3 предложения к любой из картинок упр. 296
Ответ(ы):
Гость:
1) Гуси летели выше облаков. 2) Хоть мальчик и был маленький, но ему совсем не было страшно. 3) Вблизи облака похожи на вату.
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