пожалуйста помогите придумать 3 предложения к любой из картинок упр. 296

Русский язык
пожалуйста помогите придумать 3 предложения к любой из картинок упр. 296
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Гуси летели выше облаков. 2) Хоть мальчик и был маленький, но ему совсем не было страшно. 3) Вблизи облака похожи на вату.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Преобразуйте в многочлен (3y+5)(3y-5)
Ответить
Українська мова
Приклади речень з просторічними словами?
Ответить
География
14. Что из перечисленного не относится к полезным ископаемым? А) песок; В) перегно??; С) глина; D) всё названное не относится к полезным ис...
Ответить
Химия
Pb(no3)2+Ca=? Напишите уравнение реакции))
Ответить
Математика
Разность чисел равна 5. Найдите эти числа, если 2/9 меньшего из них равны 20% большего.
Ответить