Раставте скобки так, чтобы получилось верное равенство 3248÷16-3×315-156×2=600 Вася уверяет, что знает 4 целых числа, произведение и сумма которых нечетные числа. Не ошибается ли он ? Заранее спасибо )))
Математика
Раставте скобки так, чтобы получилось верное равенство 3248÷16-3×315-156×2=600 Вася уверяет, что знает 4 целых числа, произведение и сумма которых нечетные числа. Не ошибается ли он ? Заранее спасибо )))
Ответ(ы):
Гость:
(3248/16-3)* (315-156*2) = 200*3=600
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