Раставте скобки так, чтобы получилось верное равенство 3248÷16-3×315-156×2=600 Вася уверяет, что знает 4 целых числа, произведение и сумма которых нечетные числа. Не ошибается ли он ? Заранее спасибо )))

Математика

Раставте скобки так, чтобы получилось верное равенство 3248÷16-3×315-156×2=600 Вася уверяет, что знает 4 целых числа, произведение и сумма которых нечетные числа. Не ошибается ли он ? Заранее спасибо )))

Автор: Гость