Из ,,арифметики'' Л. Ф. Магницкого. Некто оставил в наследство жене, дочери и 48000 рублей и завещал жене одну восьмую всей суммы, а каждому из сыновей больше чем, дочери. Сколько досталось каждому из наследников?
Математика
Из ,,арифметики'' Л. Ф. Магницкого. Некто оставил в наследство жене, дочери и 48000 рублей и завещал жене одну восьмую всей суммы, а каждому из сыновей больше чем, дочери. Сколько досталось каждому из наследников?
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