Два стакана сока и перожок стоят 38 рублей. а два перожка и стокан сока 28 рублей ЧТО ДОРОЖЕ И НА СКОЛЬКО СТОКАН СОКА ИЛИ ПИРОЖОК7
Математика
Два стакана сока и перожок стоят 38 рублей. а два перожка и стокан сока 28 рублей ЧТО ДОРОЖЕ И НА СКОЛЬКО СТОКАН СОКА ИЛИ ПИРОЖОК7
Ответ(ы):
Гость:
1)38-28=10 2)38-10=28(Р.)
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