Два стакана сока и перожок стоят 38 рублей. а два перожка и стокан сока 28 рублей ЧТО ДОРОЖЕ И НА СКОЛЬКО СТОКАН СОКА ИЛИ ПИРОЖОК7

Математика

Два стакана сока и перожок стоят 38 рублей. а два перожка и стокан сока 28 рублей ЧТО ДОРОЖЕ И НА СКОЛЬКО СТОКАН СОКА ИЛИ ПИРОЖОК7

Автор: Гость