Вычислите: 342кг•20-20т:50+1458кг= (1кг-1200г:40)•4=

Математика
Вычислите: 342кг•20-20т:50+1458кг= (1кг-1200г:40)•4=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20000:50=400 кг 342*20=6840 кг 6840-400 =6440 кг 6440+1458=7898 кг                   1200:40=300 гр 1000гр-300 гр=700  700*4=2800 гр
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