В бочке было 380 литров воды. сначала из неё взяли 70 литров, затем в 3 раза больше. сколько воды осталось в бочке?

Математика

В бочке было 380 литров воды. сначала из неё взяли 70 литров, затем в 3 раза больше. сколько воды осталось в бочке?

Автор: Гость