В бочке было 380 литров воды. сначала из неё взяли 70 литров, затем в 3 раза больше. сколько воды осталось в бочке?
Математика
В бочке было 380 литров воды. сначала из неё взяли 70 литров, затем в 3 раза больше. сколько воды осталось в бочке?
Ответ(ы):
Гость:
70 + 70х3 = 280 литров воды взяли всего. 380 - 280 = 100 литров осталось в бочке
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