65.Прочитайте отрывок из разказа К.Паустовского lt;Золотой линьgt;.Какие предложения по цели высказывания использованы в нём? ...Я (задремать).(Разбудить) меня крик перепела. ...Мы (спуститься) крутого берега к воде.Рувим (заки...

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65.Прочитайте отрывок из разказа К.Паустовского lt;Золотой линьgt;.Какие предложения по цели высказывания использованы в нём? ...Я (задремать).(Разбудить) меня крик перепела. ...Мы (спуститься) крутого берега к воде.Рувим (закинуть) удочку недалеко от меня.Через несколько минут я (услышать) его тихий призывный свист.(Клевать)какая-то странная рыба. Рувим (подсекать).Удилище (согнуться) в дугу.Леска со свистом (врезаться) в воду.Мы (вытащить) рыбину только через несколько минут. Это (оказаться) громадный линь. 1)Запиши получившийся текст или его часть (по выбору). 2)Перескажи письменно содержание текста,используя в роли сказуемых глаголы в прошедшем времени.Укажи число и род глаголов. пожалуста скажите как всё это зделать,будет правельно зделаю Лучший Ответ.
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Я расскажу только глаголы! Задремал Разбудил Спустились Закинул Услышал Клевала Подсекал Согнулось Врезалась Вытащили Оказался
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