Помогите пожалуйста 167 упражнением

Английский язык
Помогите пожалуйста 167 упражнением
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Now it is not raining,it is clearing  and sun is shining Is playing Are listening,and they really are having … They are not dancing People are sitting……..five people are waiting Some people are having and drinking Are laughing and making They are playing Tom is taking So what is going on

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