Помогите пожалуйста 167 упражнением
Английский язык
Помогите пожалуйста 167 упражнением
Ответ(ы):
Гость:
Now it is not raining,it is clearing and sun is shining Is playing Are listening,and they really are having … They are not dancing People are sitting……..five people are waiting Some people are having and drinking Are laughing and making They are playing Tom is taking So what is going on
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