Много будешь или много будИшь

Русский язык
Много будешь или много будИшь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Много будЕшь. Думаю так:)
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