Спряжение глагола "умчаться".

Русский язык
Спряжение глагола "умчаться".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как на личные окончания падает ударение, не нужно смотреть, на что оканчивается этот глагол в н.ф. умчИШЬся, умчИТся, умчИМся, умчИТЕсь, умчАТся - 2 спряжение
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