Спряжение глагола "умчаться".
Русский язык
Спряжение глагола "умчаться".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как на личные окончания падает ударение, не нужно смотреть, на что оканчивается этот глагол в н.ф. умчИШЬся, умчИТся, умчИМся, умчИТЕсь, умчАТся - 2 спряжение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
В 15-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме:корень, суфф??кс, окончание.Выпиши это слово, обозначь его части.Заранее спас...
Геометрия
Радіус основи ціліндра дорівнює 3 см. а висота - 8 см. Знайти діагональ основного пе??ерізу циліндра