Радіус основи ціліндра дорівнює 3 см. а висота - 8 см. Знайти діагональ основного пе??ерізу циліндра

Геометрия
Радіус основи ціліндра дорівнює 3 см. а висота - 8 см. Знайти діагональ основного пе??ерізу циліндра
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осевое сечение цилиндра - прямоугольник, стороны: а=Н=8 см b=2R=6 см прямоугольный треугольник: катет:  а=8 см катет: b=6 см гипотенуза: с, найти по теореме Пифагора: c²=a²+b² c²=8²+6² c=10 см ответ: диагональ осевого сечения цилиндра =10 см
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