Помогите срочно надо разложите на множители (5b-6)^2-b^2 x-64x^4 b^2-x^2-10b+10x
Алгебра
Помогите срочно надо разложите на множители (5b-6)^2-b^2 x-64x^4 b^2-x^2-10b+10x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5b-6)²-b²=(5b-6-b)(5b-6+b)=(4b-6)(6b-6) x-64x⁴=x(1-64x³)=x(1-4x)³ b ²-x ²-10b+10x=(b-x)(b+x)-10(b-x)=(b-x)(b+x-10)
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