Прочитайте пословицы пораньше встать кого больше сделать пожить подольше узнать побольше о нем выразиться догнать слова сказанного не воротишь написать пером не вырубить топором Впишите 2 глагола форма 2 лица единственного числ...
Русский язык
Прочитайте пословицы пораньше встать кого больше сделать пожить подольше узнать побольше о нем выразиться догнать слова сказанного не воротишь написать пером не вырубить топором Впишите 2 глагола форма 2 лица единственного числа будущего времени Укажите спряжение глаголов Выдели Выделите их окончания
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пораньше встан(ЕШЬ)(1спр.),побольше сдела(ЕШЬ)(1спр.) 2)Пожив(ЕШЬ)(1спр.) подольше,узна(ЕШЬ)(1спр.) побольше. 3)Конь вырвется-догон(ИШЬ)(2спр.),а слова сказанного не ворот(ИШЬ)(2спр.) 4)Напиш(ЕШЬ)(1спр.) пером,не выруб(ИШЬ)(2спр.) топором.
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