Прочитайте пословицы пораньше встать кого больше сделать пожить подольше узнать побольше о нем выразиться догнать слова сказанного не воротишь написать пером не вырубить топором Впишите 2 глагола форма 2 лица единственного числ...

Русский язык

Прочитайте пословицы пораньше встать кого больше сделать пожить подольше узнать побольше о нем выразиться догнать слова сказанного не воротишь написать пером не вырубить топором Впишите 2 глагола форма 2 лица единственного числа будущего времени Укажите спряжение глаголов Выдели Выделите их окончания

Автор: Гость