Вычислите. (8+2корень из 15)*(корень из 5-корень из 3)^2-(корень из 3 +корнь из 2 )*(корень из 3-корень из 2)= .пожалуйста с решением )) Даю 20 баллов ))
Алгебра
Вычислите. (8+2корень из 15)*(корень из 5-корень из 3)^2-(корень из 3 +корнь из 2 )*(корень из 3-корень из 2)= .пожалуйста с решением )) Даю 20 баллов ))
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Проверьте, пожалуйста, правильно ли я записала первоначальное выражение
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