Вычислите. (8+2корень из 15)*(корень из 5-корень из 3)^2-(корень из 3 +корнь из 2 )*(корень из 3-корень из 2)= .пожалуйста с решением )) Даю 20 баллов ))

Алгебра

Вычислите. (8+2корень из 15)*(корень из 5-корень из 3)^2-(корень из 3 +корнь из 2 )*(корень из 3-корень из 2)= .пожалуйста с решением )) Даю 20 баллов ))

Автор: Гость