Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты строки: Из того ли то из города из Муромля, Из того села да с Качарова Выезжал удаленький дородный добрый молодец. Варианты: 1) басня 2) былина 3) расска...

Литература
Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты строки: Из того ли то из города из Муромля, Из того села да с Качарова Выезжал удаленький дородный добрый молодец. Варианты: 1) басня 2) былина 3) рассказ 4) сказка помогите пожалуйста даю 55 баллов ( Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Былина,ее еще петь надо,это не 1 и не 4,и не является рассказом!
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