Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты строки: Из того ли то из города из Муромля, Из того села да с Качарова Выезжал удаленький дородный добрый молодец. Варианты: 1) басня 2) былина 3) расска...

Литература

Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты строки: Из того ли то из города из Муромля, Из того села да с Качарова Выезжал удаленький дородный добрый молодец. Варианты: 1) басня 2) былина 3) рассказ 4) сказка помогите пожалуйста даю 55 баллов ( Заранее спасибо!!!!!!!!!!!!)

Автор: Гость