К какой группе водорослей атносится улотрикс :

Биология
К какой группе водорослей атносится улотрикс :
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь улотрикс относится к зеленым водорослям.  Считается, что именно эта группа организмов дала начало многоклеточным зеленым водорослям.
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