К какой группе водорослей атносится улотрикс :
Биология
К какой группе водорослей атносится улотрикс :
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь улотрикс относится к зеленым водорослям. Считается, что именно эта группа организмов дала начало многоклеточным зеленым водорослям.
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