Составь и запиши предложения, выбирая из скобок нужный по смыслу глагол. Глагол употребляй в настоящем или будущем времени? 1) Всю ночь по окнам (греметь, барабанить,) частый мелкий дождик. 2) От солнечных лучей снег (сверкат...

Русский язык
Составь и запиши предложения, выбирая из скобок нужный по смыслу глагол. Глагол употребляй в настоящем или будущем времени? 1) Всю ночь по окнам (греметь, барабанить,) частый мелкий дождик. 2) От солнечных лучей снег (сверкать, пылать, рисовать) радужными искорками. 3) Сыр выпал. Лиса (схватить, взять) сыр и быстро (отойти, убежать, ускакать).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всю ночь по окнам барабанил ,частый мелкий дождик.От солнечных лучей снег сверкал радужными искорками.Сыр выпал.Лиса схватила сыр и быстро убежала.
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