Составь и запиши предложения, выбирая из скобок нужный по смыслу глагол. Глагол употребляй в настоящем или будущем времени? 1) Всю ночь по окнам (греметь, барабанить,) частый мелкий дождик. 2) От солнечных лучей снег (сверкат...

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Составь и запиши предложения, выбирая из скобок нужный по смыслу глагол. Глагол употребляй в настоящем или будущем времени? 1) Всю ночь по окнам (греметь, барабанить,) частый мелкий дождик. 2) От солнечных лучей снег (сверкать, пылать, рисовать) радужными искорками. 3) Сыр выпал. Лиса (схватить, взять) сыр и быстро (отойти, убежать, ускакать).

Автор: Гость