Одно однозначное числоменьшедругова на 2 их произведения кончаеца цифрой 3 какие ??то числа

Математика
Одно однозначное числоменьшедругова на 2 их произведения кончаеца цифрой 3 какие ??то числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решить системой уравнений, но тут проще просто перебрать все варианты, их не так много: 1*3; 2*4; 3*5 ;4*6; 5*7; 6*8; 7*9. Нашему условиюудовлетворяют 2 пары чисел: 1 и 3   и  7 и 9
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