Скорый поезд прошел 960 км за 12ч,а пассажирский поезд-такое же расстояние за 16 ч.На сколько километров в час скорость пассжирского поезда меньше скорости скорого поезда?
Математика
Скорый поезд прошел 960 км за 12ч,а пассажирский поезд-такое же расстояние за 16 ч.На сколько километров в час скорость пассжирского поезда меньше скорости скорого поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)960:12=80 (км/ч)-V скорого поезда за 1 час. 2)960:16=60 (км/ч)-V пассажирского поезда за 1 час. 3)80-60=20 (км/ч) ответ:на 20 км/ч.
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