Скорый поезд прошел 960 км за 12ч,а пассажирский поезд-такое же расстояние за 16 ч.На сколько километров в час скорость пассжирского поезда меньше скорости скорого поезда?

Математика

Скорый поезд прошел 960 км за 12ч,а пассажирский поезд-такое же расстояние за 16 ч.На сколько километров в час скорость пассжирского поезда меньше скорости скорого поезда?

Автор: Гость