Найдите корни уравнения:(6x-9)*(4x+0,4)=0
Математика
Найдите корни уравнения:(6x-9)*(4x+0,4)=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-9 = 0 или 4х + 0,4 = 0х = 1,5 х = - 0,1
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