Найдите корни уравнения:(6x-9)*(4x+0,4)=0

Математика
Найдите корни уравнения:(6x-9)*(4x+0,4)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х-9 = 0  или 4х + 0,4 = 0х = 1,5           х = - 0,1

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