На первом участке пути поезд шёл 2ч со скоростью 60 км в час, а на втором он шёл 3ч.с к??кой скоростью шёл поезд на втором участке, Если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км в час
Математика
На первом участке пути поезд шёл 2ч со скоростью 60 км в час, а на втором он шёл 3ч.с к??кой скоростью шёл поезд на втором участке, Если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
средняя скорость (2*60+3*Х)/5=51 где Х это неизвестная скорость 120+3Х=255 3Х=135 Х=45км/ч скорость на втором участке
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