На первом участке пути поезд шёл 2ч со скоростью 60 км в час, а на втором он шёл 3ч.с к??кой скоростью шёл поезд на втором участке, Если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км в час

Математика

На первом участке пути поезд шёл 2ч со скоростью 60 км в час, а на втором он шёл 3ч.с к??кой скоростью шёл поезд на втором участке, Если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км в час

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