Объясни,что обозначают выражения:1)а*4 2)b*3 3)b*3-a*4 4)(b*3):(a*4).
Математика
Объясни,что обозначают выражения:1)а*4 2)b*3 3)b*3-a*4 4)(b*3):(a*4).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эмм... 2) 3b 3) 3b-4a 4) (3b):(4a)
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