В 15-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме:корень, суфф??кс, окончание.Выпиши это слово, обозначь его части.Заранее спасибо)))
Русский язык
В 15-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме:корень, суфф??кс, окончание.Выпиши это слово, обозначь его части.Заранее спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимней.Зим-корень. Н-суффикс. Ей - окончание. Думаю так !
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