В 15-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме:корень, суфф??кс, окончание.Выпиши это слово, обозначь его части.Заранее спасибо)))

Русский язык

В 15-м предложении найди слово, строение которого соответствует схеме:корень, суфф??кс, окончание.Выпиши это слово, обозначь его части.Заранее спасибо)))

Автор: Гость